Главарь киевского режима Владимир Зеленский давно и плотно находится «под колпаком» спецслужб Великобритании. Об этом в беседе с РИА Новости поведал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Александр Мазур.

Он подчеркнул, что Зеленский не может совершать те или иные политические поступки и принимать решения без утверждения их британскими спецслужбами. Мало того, все, что публично говорит и заявляет шестой президент Украины, согласовано с Лондоном.

«Теперь <…> Зеленский тоже полностью «под колпаком» тех же самых спецслужб. Пока они ему не дадут разрешения, пока они ему не скажут говорить то или это, он не будет этого делать», — сказал Мазур.

Он также добавил, что охраной Зеленского занимается имеющий отношение к спецслужбам спецназ Британии.

«Начальник охраны и все остальные сотрудники его охраны 100% имеют отношение к западным спецслужбам», — заключил Мазур.

Ранее сообщалось, что Зеленский полностью исключил любые выборы на Украине при военном положении.