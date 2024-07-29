Экс-офицер СБУ Прозоров: вторжения ГУР в Россию не имеют никакого военного смысла

Периодические и хаотичные вторжения вооруженных формирований Главного управления разведки Украины на территорию России абсолютно лишены всякого военного и тактического смыслов, поделился мнением в беседе с РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

Собеседник агентства пояснил, все подобные акции исключительно пропагандистскими и рассчитаны на западную аудиторию. Одним из таких перфомансов стало, по словам Прозорова, нападение украинских боевиков в марте 2024 года на приграничное село Козинки.

«Это чисто медийная операция... Они (украинские военные — прим. ред.) даже не скрывают, что им про это даже говорили командиры: «наша задача зайти туда, поднять флаги, везде вывесить флаг», — сказал Прозорова.

В качестве подтверждения своих слов экс-офицер СБУ отметил, что у каждого из атаковавших российскую территорию украинских диверсантов на шлемах были закреплены камеры Go Pro, чего в обычных боевых действиях не бывает от слова совсем, заключил Прозоров.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* признал плохое положение дел у ВСУ на фронте.

* - включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов