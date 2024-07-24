Экс-представитель Тальковых высказалась о деталях убийства артиста

В октябре 1991-го года ценой одной ссоры стала человеческая жизнь. Следствие установило, что местом преступления действительно стала комната за кулисами Дворца спорта «Юбилейный». Там Валерий Шляфман в ходе конфликта смертельно ранил Игоря Талькова, хотя целился изначально в телохранителя певицы Азизы Игоря Малахова. Первым подозреваемым стал именно охранник, но спустя годы все указало на Шляфмана. Сам он сбежал в Израиль и, как считает Ирина Красильникова, может не понести наказания.

«Выстрел в Талькова был произведен сверху вниз. А Тальков был выше Малахова, в момент рокового выстрела он стоял над ним на одном колене, а тот лежал лицом в пол. Поэтому Малахов не мог стрелять, а если бы стрелял, то снизу вверх. В итоге столько лет Малахова гнобили!», — высказалась бывший представитель артиста.

Произошло все из-за вспыльчивого характера Шляфмана и Талькова. Они остались недовольны, что их не уведомили о смене номеров. Азиза опоздала, из-за чего и попросила Малахова доложить о смене выхода на сцену. «Известия» со ссылкой на описание от представителя Следкома Антона Брейдо сообщили, что двое начали перестрелку и потасовку.

«Малахов попытался вырваться и произвел два предупредительных выстрела в пол. Но Шляфман выдернул у Малахова пистолет и выстрелил в него. Тот успел убрать голову, пуля пробила Талькову руку и рикошетом попала в солнечное сплетение», — установили следователи.

Это лишь одна из версий, которая подтверждается частично. Есть и те, где Шляфман вообще не стрелял. Сама Красильникова отметила, что рассматривались три картины произошедшего. По ее мнению и вдовы, убийство было преднамеренным и нацелено именно на Талькова.

Дело передали в суд. Установление вины и наказание будет определять он.

Ранее сообщалось, что Бедрос Киркоров считает, что в убийстве Талькова виновата Азиза.