Экс-представитель Тальковых высказалась о деталях убийства артиста
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Бывшая пресс-секретарь вдовы легендарного артиста Ирина Красильникова раскрыла в разговоре с gazetametro.ru подробности дела об убийстве музыканта Игоря Талькова в 90-е. Скандальное преступление спустя десятилетия получит долгожданную развязку.
В октябре 1991-го года ценой одной ссоры стала человеческая жизнь. Следствие установило, что местом преступления действительно стала комната за кулисами Дворца спорта «Юбилейный». Там Валерий Шляфман в ходе конфликта смертельно ранил Игоря Талькова, хотя целился изначально в телохранителя певицы Азизы Игоря Малахова. Первым подозреваемым стал именно охранник, но спустя годы все указало на Шляфмана. Сам он сбежал в Израиль и, как считает Ирина Красильникова, может не понести наказания.
«Выстрел в Талькова был произведен сверху вниз. А Тальков был выше Малахова, в момент рокового выстрела он стоял над ним на одном колене, а тот лежал лицом в пол. Поэтому Малахов не мог стрелять, а если бы стрелял, то снизу вверх. В итоге столько лет Малахова гнобили!», — высказалась бывший представитель артиста.
Произошло все из-за вспыльчивого характера Шляфмана и Талькова. Они остались недовольны, что их не уведомили о смене номеров. Азиза опоздала, из-за чего и попросила Малахова доложить о смене выхода на сцену. «Известия» со ссылкой на описание от представителя Следкома Антона Брейдо сообщили, что двое начали перестрелку и потасовку.
«Малахов попытался вырваться и произвел два предупредительных выстрела в пол. Но Шляфман выдернул у Малахова пистолет и выстрелил в него. Тот успел убрать голову, пуля пробила Талькову руку и рикошетом попала в солнечное сплетение», — установили следователи.
Это лишь одна из версий, которая подтверждается частично. Есть и те, где Шляфман вообще не стрелял. Сама Красильникова отметила, что рассматривались три картины произошедшего. По ее мнению и вдовы, убийство было преднамеренным и нацелено именно на Талькова.
Дело передали в суд. Установление вины и наказание будет определять он.
Ранее сообщалось, что Бедрос Киркоров считает, что в убийстве Талькова виновата Азиза.