Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни

Отмечается, что Берлускони скончался в больнице Милана. Ему было 86 лет. Причины смерти экс-премьера пока не приводятся. Однако известно, что ранее у экс-премьера Италии была обнаружена лейкемия.

Напомним, ранее Берлускони заявил, что он на девятом десятке все еще бодрячком и готов побороться вновь чуть ли за премьерское кресло. Как следует и записанного политиком первого после госпитализации публичного видео соратникам по возглавляемой им партии Forza Italia, он готов активно включиться в политическую жизнь страны по выходу из клиники.

К слову, стоит отметить, что для Европы смерть Берлускони это уход с мировой политической сцены еще одного яркого политика, который при всех "но" пытался сохранить для Италии субъектность в мировой политике.