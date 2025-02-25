Экс-президент Бразилии Дилма Русеф госпитализирована в Китае

Президент Нового банка развития БРИКС и бывший президент Бразилии Дилма Русеф была госпитализирована в Шанхае. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщило бразильское издание Globo.

Согласно информации, предоставленной СМИ, руководитель банка БРИКС испытала недомогание, у нее повысилось артериальное давление, появились тошнота и головокружение.

«Экс-президент (Бразилии) Дилма Русеф госпитализирована в пятницу в больнице в Шанхае», — отмечает СМИ.

В медицинском учреждении в понедельник, 24 февраля, подтвердили информацию о госпитализации Русеф. Состояние пациентки оценивается как стабильное.