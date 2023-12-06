Экс-президента Польши Леха Валенсу сразил коронавирус
Фото: [© РИА Новости / Алексей Витвицкий]
80-летний Лех Валенса слег с коронавирусной инфекцией. Как сообщает его официальный аккаунт в соцсетях, экс-президент Польши госпитализирован в одну из клиник и ему проводится внутривенное введение медикаментов.
В качестве подтверждения опубликован фотоснимок, на котором престарелый политик лежит на больничной койке. На снимке видно, что Валенса дышит самостоятельно и без аппарата искусственной вентиляции легких.
«Меня сразил COVID», - гласит подпись к публикации.
Ранее стало известно, что за последнее время в Румынии медиками выявлено более 2 тысяч случаев заражения корью среди местного населения. В стране объявлена эпидемия.