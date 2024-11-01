Поклонская вырядилась язычницей и поздравила россиян с праздником кельтов Самайн

Занимавшая ранее должность прокурора Республики Крым, а ныне советник генпрокурора РФ Наталья Поклонская поздравила в своем аккаунте в соцсетях российских граждан с языческим кельтским праздником Самайн.

В поздравительном посте Поклонская попросила сограждан подвести итоги личного пути, а также вспомнить своих ушедших предков, приготовив для них символическое угощение. Она опубликована несколько фото, на которых предстала в языческом наряде.

«Постройте планы на будущее, измените ту часть своей жизни, которую считаете нужной изменить. Избавьтесь от страхов, будьте честными с собой. Знаю, что у вас обязательно все получится!» — написала она.

Поклонская также напомнила, что в эту «магическую ночь» на 1 ноября можно ожидать чего-то необычного.

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