Она искажает душу людей, и отравляет сознание. Эту идеологию начинали взращивать еще в 30-е годы прошлого века.

Бывший сотрудник разведки Соединенных Штатов считает, что большинство граждан РФ до сих принимают жителей Украины за своих братьев. С обратной стороны несколько другая картина. Многие подданные Киева стали националистами. Они исповедуют бандеровскую идеологию, которая говорит, что россиян надо ненавидеть, поскольку они являются неполноценными людьми.

«Бандеровцы считают русских «недочеловеками» и своими кровными врагами», - утверждает он.

Далеко не все украинцы так думают. Но среди тех, кто борется с русской культурой, совершает военные преступления, таких людей большинство. Именно нацисты и бандеровцы задают тон в современной Украине и являются двигателем конфликта.