Экс-разведчик Риттер назвал применение РФ «Орешника» осознанным предупреждением Западу

Экс-разведчик спецслужб США Скотт Риттер прокомментировал недавнее применение ВС РФ новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» на территории Украины. Как отметил эксперт в беседе с телеканалом РЕН, президент Путин доходчиво в своем обращении предупредил страны Запада, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине будет иметь совсем другие последствия, нежели те, что были до 21 ноября 2024 года.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Как подчеркнул Риттер, действия российского лидера абсолютно осознанны. Путин, по мнению эксперта, в курсе, куда подобные шаги приведут Россию и Запад.

«Он поставил США, Великобританию, НАТО, Украину в известность о том, что дальнейшая эскалация этого конфликта будет иметь последствия, что использование Украиной американского оружия, британского оружия для нанесения ударов по целям на территории России неприемлемо и что Россия ответит соответствующим образом», — отметил бывший американский разведчик.

Риттер также добавил, что «Южмаш» в Днепропетровске был поражен неслучайно. По его словам, российский «гиперзвук» «Орешник» превосходит по своим скоростным показателям, по радиусу действия и мощности самые передовые западные ракеты Storm Shadow и ATACMS.

«Она поразила объект завод „Южмаш“, предприятие в Днепре, используемое для производства беспилотников и ракет, и, по некоторым данным, уничтожила его. Это уровень разрушений, с которым никогда не могли сравниться Storm Shadow и ATACMS», — заключил он.

Ранее сообщалось, что большинство западных СМИ назвали ракетный удар по Днепропетровску «Орешником» — «последним предупреждением от Путина».