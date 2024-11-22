«Последнее предупреждение Путина»: телеобращение президента России вызвало истерику в западных СМИ

Обращение президента РФ Владимира Путина в четверг, 21 ноября, к россиянам, ВС РФ и мировой общественности по факту баллистической атаки Украины вызвало эффект разорвавшейся бомбы не только в прямом, но и в переносном смысле. Практически все мировые СМИ пишут об этом событии, гадая, какой следующий шаг ждать от Москвы в свете проводимой ею СВО.

21 ноября утром появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Большинство мировых таблоидов назвали заявление Путина об «Орешнике» последним предупреждением Западу.

Как пишет британская Mirror, обращение Путина к миру — это «предупредительный выстрел Третьей мировой войны». Guardian напомнила, что российский лидер напомнил таким образом, что российская сверхзвуковая ракета была выпущена по заводу «Южмаш» в Днепропетровске — как ответ на недавние удары ВСУ западными дальнобойными ракетами по Курской области России.

Немецкая Spiegel считает, что Путин якобы прямым текстом угрожает Украине новыми ракетными ударами. А журнал Newsweek, отмечая слова Путина, что испытания были успешными, подчеркнул, что это только начало нового витка конфронтации Москвы и Запада.

Американская New York Times также уверена, что Путин своим обращением о ракетном ударе сделал прозрачный намек «угрозы Западу».

К слову, недавний запуск Москвой баллистической ракеты средней дальности по Украине прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что это не окажет какого-либо сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Киева. Она также добавила, несмотря на любые ожидаемые действия со стороны Москвы, США продолжат оставаться приверженными стратегии поддержки киевского режима.