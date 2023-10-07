Только в случае победы РФ над ВСУ Украина сможет остаться суверенным государством, так считает бывший военный из Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер.

Он заявил, что правительство Зеленского уже продало часть контролируемых им территорий американской компании BlackRock. Поэтому недалек тот день, когда жители Украины перестанут быть хозяевами на собственной земле.

«Каждый украинец должен молиться за победу России, потому что только так их страна сможет по-настоящему выжить как суверенное государство», - написал бывший военный в одной из социальных сетей.

Он добавил, что правила этой компании запрещают хоронить людей на принадлежащих ей землях.