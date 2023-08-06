НАТО и его лидеры сильно расстроены вялотекущим контрнаступлением украинских войск. И для того, чтобы Киев добился хоть каки-то успехов резко поменяли тактику, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

С подачи Альянса президент Украины Владимир Зеленский приказал ВСУ перейти к штурмам российских позиций, с применением еще большего количества бронетехники. О том, что русские как раз и ждут такого хода в лоб, чтобы просто расстреливать украинских военных на поле боя, киевский режим волнут меньше всего, отмечает Риттер.

«Украинцам пришлось вернуться к массовым бронетанковым штурмам. Именно это мы и наблюдаем. Они посылают батальоны бронетехники в зону поражения, где русские их полностью уничтожают», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Redacted.

Ранее сообщалось, что украинские боевики предприняли попытки продвинуться к населенному пункту Урожайное под Донецком и потерпели неудачу.