Экс-разведчик ВС США Риттер: Вашингтон приказал Киеву закончить контрнаступление

Бахвальство украинской военщины выйти в ходе контрнаступления на позиции ВС РФ к Азовскому морю и заставить, таким образом, Россию капитулировать разбились в пух и прах всего лишь о первую линию российской обороны, констатировал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Как отметил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, и поставляемое десятками и сотнями тысяч единиц западное оружие не помогло ВСУ хоть где-то прорваться на линии соприкосновения вообще.

В качестве иронии Риттер процитировал хвалебную и пламенную речь главкома ВСУ Валерия Залужного. Последний в декабре 2022 года заявлял, что 300 танков и 500 артиллерийских орудий с боеприпасами помогут ему без проблем отправить в бегство русскую армию.

«Залужный заявлял, что единственное, чего не хватает ВСУ — это западного оружия, получив которое Украина "продвинется на 84 километра, дойдет до Мелитополя и перережет сухопутный коридор в Крым. И мы им дали оружие, мы их обучили, и теперь их убивают, они даже не могут добраться до первой линии обороны, не говоря уже о том, чтобы дойти до Мелитополя», — заявил Риттер.

Разведчик подчеркнул, все происходящее сейчас на фронте неминуемо заставит Киев отказаться от своих наступательных планов. В Вашингтоне уже поняли всю бесполезность украинского контрнаступа.

«Поэтому контрнаступление завершено. США говорят Украине: все кончено, так что теперь вы должны изменить свою позицию, ребята», — подытожил эксперт.

Ранее Минобороны РФ подтвердило уничтожение пункта управления ВСУ в Днепропетровске.