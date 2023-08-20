Удержать оборону на Харьковском направлении перед превосходящими и наступающими силами ВС РФ украинские военные не смогут, и им придется оставить как сам Купянск, так и еще ряд ключевых населенных пунктов, уверен бывший американский разведчик Скотт Риттер.

В эфире U.S. Tour of Duty эксперт констатировал, что ВСУ ждет на Харьковском направлении полный провал. И это неминуемо наступит - всего лишь вопрос времени.

«Киевский режим бросает в бой свои последние резервы. Сейчас российская армия уже прорвалась и находится на пути к Купянску», — цитирует экс-разведчика РИА Новости.

Риттер добавил, что в сложившейся ситуации условия будет ставить Россия, а ВСУ придется смириться, что они «находятся на грани полного краха».

Ранее стало известно, что украинские подразделения зашли в находящийся на направлении Времевского выступа под Запорожьем населенный пункт Урожайное и заняли его северную часть.