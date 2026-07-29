Экс-силовик оказался киллером: спустя 17 лет задержаны организатор и исполнители заказных убийств

В Тульской области задержан организатор двух заказных убийств, совершенных в 2008 и 2009 годах. Вместе с ним под стражу взяты и исполнители, один из которых оказался бывшим сотрудником милиции. Раскрыть преступления спустя 17 лет помогли новые свидетели и переоценка старых улик, пишет «ТУЛАСМИ» .

Сотрудники регионального следственного управления СКР при силовой поддержке УФСБ задержали группу лиц, причастных к двум резонансным убийствам, которые долгие годы считались нераскрытыми. Первое преступление произошло в марте 2008 года в подъезде дома на улице Советской — там расстреляли руководителя коммерческой фирмы. Через год и три месяца, на этот раз на Красноармейском проспекте, аналогичным образом расправились с еще одним предпринимателем, нанеся ему около 40 ножевых ранений.

Тогда установить причастных не удалось, несмотря на тщательное расследование. Однако в этом году следователи вернулись к уголовному делу: проанализировали имеющиеся данные, нашли связь между обоими эпизодами и обнаружили новых свидетелей. Это позволило получить неопровержимые доказательства вины фигурантов.

По версии следствия, заказчиком преступлений выступил бывший арбитражный управляющий, который нанял нескольких человек для устранения конкурентов. Среди исполнителей оказался человек, ранее служивший в милиции. Сам организатор долгое время укрывался от правосудия за пределами страны — в Испании, но в итоге был задержан. В настоящее время все подозреваемые взяты под стражу.