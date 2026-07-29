С помощью «Народного инспектора» в Подмосковье за неделю зафиксировали 566 нарушений парковки

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В Подмосковье с помощью мобильного приложения «Народный инспектор» за неделю выявили 566 нарушений парковки во дворах. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, 500 автовладельцев привлекли к ответственности за размещение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями, 66 — за блокировку подъездных путей к контейнерным площадкам.

Все нарушители были оштрафованы. Общая сумма наложенных штрафов составила более ₽2,4 млн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа благоустройства дворов Подмосковья охватит около 1,8 тыс. объектов.