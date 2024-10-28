Концертный директор «Ленинграда» подтвердил переговоры Шнурова и Инстасамки

Концертный директор «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин в беседе с RT подтвердил, что Инстасамка (Дарья Зотеева) может стать новой участницей коллектива. По его словам, фронтмен музыкальной группы Сергей Шнуров ведет с молодой исполнительницей переговоры.

Официально поп-певица не стала участницей экстравагантной группы и неизвестно, примут ли такое решение. Однако Дмитрий Гугучкин подтвердил, что Шнуров и Инстасамка сделали совместные записи и открыты к дальнейшему сотрудничеству.

«Я знаю, что какие-то переговоры с Инстасамкой действительно ведутся Сергеем... Ничего еще не решено, окончательного решения нет», — подчеркнул Гугучкин.

По предварительной информации, артистка и «Ленинград» могут выпустить минимум один совместный альбом. Для группы он станет первым за шесть лет, а Сергей Шнуров таким образом вернется на большую сцену.

Отметим, впервые о слиянии творческого коллектива и Инстасамки сообщил канал Mash. Она может сместить нынешнюю солистку Ксению Руденко, известную как Зоя.

За все время существования рок-группы самыми известными ее артистками являлись Юлия Коган и Алиса Вокс. Они начали сольную карьеру. Не исключают, что по тому же пути пойдет и Зоя. Однако официально исполнительница эту информацию не подтверждала.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров развелся с четвертой супругой Ольгой Абрамовой.