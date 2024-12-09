Экс-солистка «Тату» Катина и ее муж отремонтировали особняк за 100 млн рублей

Рыжая «экс-татушка» Лена Катина и ее муж Дмитрий Спиридонов три года назад купили особняк в Новой Риге площадью 580 кв. метров. Пара создала из новой недвижимости дом своей мечты, потратив баснословную сумму. Подробности певица осветила в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Вопросы о стоимости работ в особняке пара раскрыла неохотно. По словам Катиной, ушло не меньше 40 млн рублей, однако ее супруг заявляет обо всех ста миллионах.

Как рассказала Катина, она контролировала почти весь строительно-ремонтный процесс, а работники не успевали за ее идеями. В здании расположили мраморный кухонный остров, выделили помещение для кальянной. Все комнаты оснастили дорогим оборудованием: одна люстра стоит 400 тысяч рублей.

Как отметили супруги, они часто ругались. Было вложено множество сил и средств, и вот только сейчас пара может с гордостью заявить, что этот Новый год они встретят в кругу семьи в новом отремонтированном особняке.

Ранее сообщалось, что супруг певицы Лены Катиной показал на снимке четырехмесячное «чудо».