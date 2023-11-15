Супруг певицы Лены Катиной показал на фото четырехмесячное «чудо»

Он посвятил своей «гениальной и роскошной женщине» трогательные слова. А кадрами подросшего сына пары поделились в KP.RU .

Напомним, бывшая солистка российской группы «t.A.T.u.» во второй раз стала мамой. Еще несколько месяцев назад у нее и ее мужа, бизнесмена Дмитрия Спиридонова, появился на свет малыш Демьян.

На своей странице отец наследника показывает себя как безупречного семьянина. В отличие от многих, он не боится выкладывать фото своего ребенка в интернет. К слову, пользователи сети остались в восторге от увиденного. Милый взгляд и добрая улыбка малыша покорили сердца подписчиков. Они написали множество комментариев в адрес мальчика.

Ранее мы уже писали о том, что Алсу показала лицо своего семилетнего сына Рафаэля на камеру. Сообщается, что до этого фанаты не знали, как он выглядел.