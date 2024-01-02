Экс-сотрудник ЦРУ: Москва нанесет фатальный ответный удар при прямом конфликте с США

Российская Федерация не раздумывая нанесет ответный удар при возможном прямом конфликте с США. На это указал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom эксперт подчеркнул, что из-за серьезного технологического отставания в прямом конфликте с Москвой Вашингтон гарантированно будет аутсайдером.

«Россия обладает высоким потенциалом и опережает Соединенные Штаты по развитию военных технологий», - отметил Джонсон.

1 января президент России Владимир Путин в беседе в бойцами СВО в госпитале им. Вишневского заявил, что такого оружия, как у российской армии, нет в арсенале ни одних вооруженных сил в мире.