Президент России Владимир Путин не хочет гибели христиан и близких по крови русским украинцев. Именно этим и ничем иным можно объяснить, почему до сих пор ВС РФ аккуратно действуют в зоне СВО, считает советник главы Минобороны США, полковник Дуглас Макгрегор.

В интервью Wayne Dupree Podcast он напомнил о той мощи, которой обладает Армия России. И добавил, что «раздавить» Украину, при желании, Путину не составит особого труда.

«У русских в резерве триста тысяч солдат, которых они еще не использовали, тысячи ракет и артиллерийских снарядов. У них есть все для того, чтобы раздавить Украину. Люди спрашивают, если это правда, то почему Владимир Путин до сих пор этого не сделал. Я вам отвечу: потому что он видит в украинцах православных христиан — таких же, как и его народ. И он не хочет их убивать», — заявил эксперт.

Макгрегор добавил, что на Украине развернут чудовищный маховик антироссийской пропаганды. Именно поэтому простые украинцы считают Путина абсолютным злом и не видят очевидных вещей, что русские им отнюдь не враги, заключил эксперт.

Ранее сообщалось ,что Германия отказалась осуждать удары украинских дронов по территории РФ. С подобным резким заявлением на пресс-конференции в Берлине выступила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.