Украинские военные понесли серьезные потери в живой силе на линии фронта за время проводимой ВС РФ спецоперации, раскрыл экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

В интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate эксперт поведал, что киевский режим как может скрывает свои реальные потери на поле боя. В то же время, статистика потерь ВСУ ужасает, отметил Макгрегор.

«Украинские войска находятся в ужасающем состоянии. От того, что было год назад, остался только скелет. Мы подсчитали, что украинцы потеряли от 300 до 350 тыс. человек, может даже больше», — цитирует его РИА Новости.

Макгрегор констатировал, контрнаступление Киева оказалось провальным и, несмотря на внушительные поставки западной техники, Украина вряд ли сможет в обозримом будущем продолжить хоть какие-либо успешные военные действия.

Ранее Минобороны РФ подтвердило уничтожение пункта управления ВСУ в Днепропетровске.