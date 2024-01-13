Экс-советник Кучмы Соскин: Армия России ракетами уничтожила все аэродромы на Украине

Российская армия своими дальнобойными ракетами бьет точечно, прекрасно зная расположение стратегических объектов на Украине. Об этом сообщил в своём блоге на YouTube бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Со слов эксперта, располагая точными разведданными, Россия уничтожила все взлетно-посадочные полосы и авиапредприятия украинского военно-промышленного комплекса.

«Россияне бьют сейчас очень штучно, точно. Они выбивают взлетно-посадочные полосы, они уничтожают предприятия военно-промышленного комплекса, наносят удары по подстанциям. То есть идет уничтожение инфраструктуры», — отметил Соскин.

В продолжение темы Соскин высмеял доклады о «росте» экономики Украины. По его словам, на фоне достижений Армии России на театре военных действий бахвальства украинских чиновников выглядят смехотворно.

«Врать-то зачем? Как она может расти, если... миллионы людей выехали, уничтожены десятки тысяч предприятий?» — заключил он.

Ранее сообщалось, что Совет нацбезопасности США провел многочасовое совещание по оказанию дополнительной помощи Украине.