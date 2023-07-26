Неподготовленных солдат ВСУ вынуждают насильно идти на заведомо провальное наступление на позиции ВС РФ по личным указания президента Украины владимира Зеленского. Последний же действует строго по указке кураторов Киева из НАТО.

Как заявил в эфире YouTube-канала Politeka Online бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, в Альянсе давно решили сделать из Украины жертвенную корову ради своих целей.

«Запад давит на Киев, чтобы он продолжил наступательные действия на позиции ВС России, несмотря на очевидные провалы украинских военных на передовой», - цитирует Соскина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский после удара ВС РФ по Одессе потребовал от Запада еще больше систем ПВО.