Экс-советник министра обороны США заявил о создании в стране армии, не умеющей воевать

В Соединенных Штатах в армию идет все больше людей, для которых служба сродни участию в какой-либо общественной организации.

В последнее время американские военные вербуют к себе на службу тех, кто продвигает какую-либо повестку, не имеющую никакого отношения к военнослужащим. Так считает Дуглас Макгрегор, бывший советник главы Пентагона.

«Америка создает армию, которая не умеет воевать», - осудил он такие действия в социальной сети.

Макгрегор добавил, что для подобных новичков служба в армии подобна участию в движении Black Lives Matter, антифашистской организации либо профсоюзе учителей. Он считает, что подобную практику надо прекратить.