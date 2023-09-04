Экс-советник министра обороны США заявил о создании в стране армии, не умеющей воевать
Фото: [© Стрингер/РИА Новости]
В Соединенных Штатах в армию идет все больше людей, для которых служба сродни участию в какой-либо общественной организации.
В последнее время американские военные вербуют к себе на службу тех, кто продвигает какую-либо повестку, не имеющую никакого отношения к военнослужащим. Так считает Дуглас Макгрегор, бывший советник главы Пентагона.
«Америка создает армию, которая не умеет воевать», - осудил он такие действия в социальной сети.
Макгрегор добавил, что для подобных новичков служба в армии подобна участию в движении Black Lives Matter, антифашистской организации либо профсоюзе учителей. Он считает, что подобную практику надо прекратить.