Украинские военные не выдерживают мощи российской армии с одной стороны и прессинга заградотрядов своих коллег с другой, и начинают переходить на российскую сторону с поднятыми руками, заявил бывший советник главы Минобороны США, полковник Дуглас Макгрегор.

Как сообщил он в интервью London Real, указанная тенденция на передовой уже стала настолько глобальной, что украинские военные сдаются в плен русской арми уже целими взводами.

«Мы видим, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства. Об этом стараются не говорить на Западе, но речь идет о целых взводах и ротах», — сказал Макгрегор.

В продолжение темы полковник добавил, что вслед за простыми военнослужащими в плен сдаются и их командиры. Таким образом они стараются хоть как-то спасти раненых, которых высшее командование ВСУ отказывается эвакуировать с фронта.

Ранее сообщалось, что НАТО провело секретное совещание с участием главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.