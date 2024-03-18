Экс-советник президента РФ Клименко дал оценку возможности отключения айфонов для жителей РФ

В Интернете появилась информация о том, что в нижней палате парламента заявили о возможном отключении айфонов для отечественных пользователей. Даже если это вброс, то он совершенно точно вызывает бурную реакцию у пользователей и экспертов. Бывший советник главы государства РФ по развитию Интернета Герман Клименко пояснил, насколько реальна данная угроза, и какие последствия могут ожидать владельцев айфонов при ее реализации. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в техническом отношении сделать это нетрудно, потому что имеется множество различных вариантов. Прежде всего могут отключить обновления на территории нашей страны.

Экс-советник президента РФ считает, что выход из этой ситуации существует один – нужно перейти на смартфоны на базе Android заблаговременно, поскольку эту систему отключить намного сложнее.

По его мнению, и в ситуации с Android есть вероятность того, что Штаты могут отключить телефоны, однако она весьма низкая.