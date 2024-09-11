Экс-помощник президента РФ Клименко назвал способы обзаведения мошенниками передовыми технологиями

Злоумышленники перешли на новый уровень: используют умные боты, атакующие финансовые сервисы банков, чтобы похитить деньги и данные клиентов. Глава Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко пояснил, каким образом остановить техническую революцию мошенников и не допустить того, чтобы они стали современнее честных людей. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, мошенническая схема в этом случае является децентрализованным продуктом, поскольку там отсутствует единый центр разработки. Собираются данные, смотрят, как делать массовые звонки, анализируют темы разговоров, после чего мошенники собирают все эти достижения и атакуют.

Экс-помощник главы государства добавил, что подход у мошенников стал весьма качественным. Так, за счет цифровизации у них открылись новые способы добраться до людей. Следовательно, государство должно уничтожить дешевую точку входа и анонимность денег — криптовалюты и подобное.

Ранее он усомнился, что за спам-звонки смогут привлекать к ответственности.