Экс-советник президента РФ Клименко считает, что альтернативой Youtube должен «ВКонтакте»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наша страна должна развивать видеохостинг Rutube таким образом, чтобы он смог конкурировать с Youtube. По словам бывшего советника главы государства по развитию Интернета Германа Клименко, на данный момент сделать из Rutube Youtube в классическом виде не получится. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что причина в том, что у видеохостингов очень различные цели: так, Rutube по большей части специализируется на раздаче контента и перетягивает к себе разных игроков. Поэтому больше шансов стать российским Youtube у соцсети «Вконтакте», поскольку у него имеется собственная видеоплатформа, которая более приспособлена под нагрузки.

Экс-советник президента РФ добавил, что Youtube на ранней стадии был убыточен, и ему потребуется немалых усилий, чтобы подобраться ко «ВКонтакте», который со своих доходов назначает модераторов. При этом Rutube не сможет принять весь ресурс Youtube, потому что там десятки тысяч серверов, колоссальные нагрузки.