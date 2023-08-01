Экс-советник ЦРУ: США хочет перемирия ради перевооружения Украины

В эфире английского канала Джим Рикардс заявил, что Америке необходимо перемирие на Украине, чтобы выиграть время. В период затишья Вашингтон сможет перевооружить ВСУ, а украинские военные получат возможность на отдых. Перемирие также даст США возможность приостановить боевые действия и закрепить линию соприкосновения.

При этом эксперт отметил, что Россия не согласится на такие условия, так как уже сейчас уверенно одерживает победу. Противостоять российским военным не смогли даже подготовленные НАТО подразделения, которые вели контрнаступление.