Экс-спикер Рады обвинил власти в «распиле денег» при создании пропагандистских проектов

«The Gaze не имеет ничего общего с государственной информационной политикой. Это схема распила денег, наглая и топорная. Прямые договоры с сомнительными подрядчиками, производящими сомнительный контент», – написал депутат в соцсетях.

По его данным, на «никому не известное и никому не нужное» издание правительство потратило 60 млн гривен ($1,63 млн). На эти деньги можно было бы закупить 60 новых пикапов для армии или столько же 120-мм минометов, уверяет Разумков.

Он назвал еще несколько медийных проектов, которые бесполезны для страны, но финансируются из бюдежта. По мнению Разумкова, это телемарафон, обошедшийся в 2 млрд гривен ($54,4 млн), проекты «Дом» и «FreeДом».