Экс-судья Шмидт: поляки не верят в то, что русские плохие
Экс-судья Шмидт: поляки устали от антироссийской пропаганды
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Бывший судья Томаш Шмидт, уехавший из Польши в Белоруссию, заявил, что граждане Польши уже устали от антироссийской пропаганды.
Его слова передает ТАСС.
Большинство поляков, отметил Шмидт, понимают, что данная риторика не является правдивой.
«Много лет [полякам] говорят, что русские плохие. Но уже многие поняли, что это обман и все не так», — сказал Шмидт.
Он также подчеркнул, что жители Польши должны мирно жить и сотрудничать с русскими и белорусами.