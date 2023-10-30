Экс-супруг Ани Лорак увез их общую несовершеннолетнюю дочь в Турцию

Стало известно, что турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу увез общую с украинской певицей дочь на свою родину. Об этой новости он сообщил на странице одной из социальных сетей.

Предприниматель арендовал целый автодом для поездок с дочерью по самым живописным местам страны. Бывший певицы очень ценит время, которое проводит со своим ребенком – дочкой Софией.

В доказательство этому сайт aif.ru приводит слова, которые бизнесмен также опубликовал в интернете. Он написал, что жизнь – это путешествие, и оно слишком короткое для того, «чтобы быть несчастным».

Напомним, что Ани Лорак развелась с бывшим супругом еще в 2019 году. Как оказалось, певица достаточно долго терпела любовные похождения мужа «на стороне», но в один момент ей это надоело, и артистка вместе с дочерью ушла от мужа. Исполнительница верила в брак на всю жизнь, однако, разрыв отношений все же произошел – и Ани Лорак переживала его довольно болезненно.