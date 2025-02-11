Экс-супруг Маргариты Грачевой не выплатил ей компенсацию за отрубленные руки

Дмитрий Грачев, на почве ревности отрубивший жене кисти рук, до сих пор не выплатил ей моральную компенсацию. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

Преступление было совершено в 2017 году в городе Серпухов. Тогда Дмитрий Грачев насильно вывез в лес свою жену Маргариту, где угрожал убить, но потом отпустил.

Девушка обратилась в полицию, но уголовное дело не возбудили, сославшись на «отсутствие состава преступления». Спустя несколько дней ситуация повторилась. Грачев опять увез жену в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти рук топором, нанеся ей не менее десяти ударов. Мужчину приговорили к 14 годам колонии.

Маргарита потребовала компенсации в 8,2 млн руб. Суд обязал Грачева выплатить пострадавшей 2,035 млн руб.

5 февраля 2019 года Серпуховский суд выдал исполнительный лист на сумму более 2 млн 53 тыс. руб. с учетом исполнительского сбора. Но взыскание долгов с Грачева было прекращено из-за невозможности получения информации о финансах на его счетах и вкладах.

На данный момент долг Грачева составляет чуть больше 1,9 млн руб., исполнительский сбор — почти 142,5 тыс. руб.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье семилетний мальчик отрубил себе палец топором.