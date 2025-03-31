Экс-супруга Джигарханяна впервые стала мамой и назвала пол ребенка

По данным журналистов, Виталине долгое время удавалось скрывать свою беременность, в частности потому, что она в последнее время практически не появлялась на публике. В понедельник стало известно, что бывшая супруга ныне покойного Армена Джигарханяна родила дочку ростом 53 сантиметра и весом больше 3,5 кг.

Виталина поблагодарила врачей, которые ее наблюдали, а также друзей, которые смогли сохранить ее беременность в тайне. При этом, личность отца ребенка не раскрывается, и, судя по всему, воспитывать дочь Виталина будет сама. В беседе с журналистами она отметила, что для нее лучшим отцом всегда будет папа, а также она добавила, что построила жизнь так, чтиобы ни с кем ничего не делить, особенно - ребенка.

Ранее стало известно, что дочь Аффлека заподозрила Лопес в скрытых мотивах при отношениях с отцом.