Дочь Аффлека заподозрила Лопес в скрытых мотивах при отношениях с отцом

Старшая дочь Бена Аффлека, Вайолетт, больше не планирует общаться и выходить в свет с певицей Дженнифер Лопес, которую считала подругой. Об этом пишет The Voice со ссылкой на источники Daily Mail.

Звездная мачеха, как рассказали инсайдеры, убедила Вайолетт в их дружбе, но 19-летняя девушка заподозрила неладное. По ее мнению, у певицы могли быть скрытые личные мотивы во время отношений с ее отцом и при их разрыве.

Кроме того, Вайолетт застала воссоединение отца с Лопес, а также стремительный развод, после которого артистка еще пыталась с ней контактировать. Сама Вайолетт считает, что из солидарности с отцом не сможет дальше поддерживать дружбу. Однако это может не распространяться на сестру певицы Линду Лопес. Последняя в 2024 году навестила Вайолетт в Йельском университете, чтобы поздравить с поступлением, но это была их последняя встреча.

«Вайолет чувствовала себя так, будто ее использовали в качестве разменной монеты во время расставания ее отца с Джей Ло. Она сознательно решила разорвать отношения с Лопес и ее семьей после того, как увидела, как Бен переживает из-за громкого развода. Со временем Вайолет начала понимать, насколько расстроен был ее отец из-за того, что его личная жизнь была в центре внимания», — цитирует Daily Mail инсайдера.

Также отметили, что Вайолетт остается «папиной дочкой», которая всегда на стороне звездного отца. Мать, актриса Дженнифер Гарнер, никогда не мешала девочке наслаждаться обществом двух Лопес, так как ставит детей на первое место.

Напомним, что в 2005 году актер Бен Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер. За 13 лет отношений у них появилось трое детей: дочери Вайолет Энн Аффлек, Серафина Роуз Элизабет Аффлек и сын Сэмюэль Гарнер Аффлек. После развода супруги оставили дружеские отношения ради наследников. Тем временем спустя 20 лет Аффлек воссоединился с Лопес и снова женился. Однако голливудская звезда подала на развод в августе 2024 года.

Ранее сообщалось, что актриса Дженнифер Гарнер начала тощать на глазах из-за смерти друга и развода с Беном Аффлеком.