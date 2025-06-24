Экс-третья ракетка мира раскрыла изменения в игре теннисиста Медведева

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова для «Газеты.Ru» проанализировала выступление Даниила Медведева на турнире в Галле, где россиянин дошел до финала.

По мнению Петровой, ключевое изменение в игре теннисиста — возвращение победного настроя и уверенности в своих силах. Особенно это проявилось в напряженном полуфинале против Александра Зверева, который Медведев выиграл в трех сетах.

«Даня был более спокоен, уверен в себе. Он вышел и сделал свое дело. У него не было раздраженности, не пререкался со своей командой, почувствовал опять свою игру», — подчеркнула Петрова.

Хотя в финале россиянин уступил Александру Бублику, турнир стал важным этапом в его возвращении к лучшей форме. Благодаря выходу в решающий матч Медведев поднялся на две позиции в рейтинге ATP, вернувшись в топ-10 и заняв 9-ю строчку.

Аналитики отмечают, что стабильные результаты на траве свидетельствуют о правильной подготовке Медведева к Уимблдону. Если теннисист сохранит текущий настрой и дисциплину на корте, у него есть все шансы закрепиться в элите мирового тенниса и побороться за титулы Большого шлема.

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