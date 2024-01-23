Экс-ведущая «Жди меня» Арнтгольц уехала из России

Звезда российских сериалов и кино Татьяна Арнтгольц объявилась в другой стране, куда приехала со всей семьей. Об этом пишет издание «Утро.ру» .

Об отъезде звезды стало известно после фотографии в личном блоге Марка Богатырева («Кухня»). Он уже три года женат на Татьяне Арнтгольц и воспитывает общего сына Данила. Вся семья решила отдохнуть от русской зимы, сменив снежные пейзажи на экзотику.

Как уточнила позже сама Арнтгольц, она и Марк находятся в Таиланде. Семья ненадолго выбралась в отпуск, но планирует вернуться, как только насытится морем и пальмами. Пока пара намерена дразнить поклонников фотографиями из теплых краев.

Отметим, что у актрисы есть дочь от первого брака с коллегой Иваном Жидковым. Старшая наследница сейчас живет с отцом. Актеры развелись еще в 2014 году.

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