Экс-ведущую шоу «Измены» избил ее подвыпивший парень

Татьяна Виноградова рассказала о неприятном инциденте, произошедшем с ней на острове Бали. Телеведущая сообщила, что ее избил парень, с которым она встречалась в течение года. Об этом пишет RT .

По словам Виноградовой, Сергей переехал на Бали из Киева и в настоящее время занимается бизнесом на острове. Однако во время празднования ее дня рождения, он напал на нее, находясь в состоянии алкогольного опьянения и галлюцинаций.

Необычно в данной ситуации то, что Татьяна Виноградова не намерена подавать заявление в полицию. Она объясняет это своим личным решением, считая, что эта история не только о том, что ее избили. Ведущая не хочет создавать дополнительных проблем для своего бывшего партнера и предпочитает решить все самостоятельно.

После публикации данной истории, Татьяна получила множество сообщений от женщин, которые столкнулись с подобной ситуацией. Это позволяет понять всю серьезность проблемы, что требует обсуждения и осознания обществом.