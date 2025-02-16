Экс-возлюбленная Кадони оказалась одной из сотен обманутых застройщиком в Подмосковье

Недобросовестный застройщик перед своей пропажей обманул 300 человек со строительством домов в поселках Московской области и среди попавшихся на афере оказалась модель Ксения Шаповал. Об этом со ссылкой на Mash пишет «Газета.Ru» .

Ксения планировала отстроить дома с сестрой Людмилой, чтобы на одном земельном участке расположились все члены семьи. Бывшая участница телестройки заняла у родственницы три миллиона рублей, внесла первый взнос за дома и ожидала увидеть строения через девять месяцев, как обещал застройщик. Сестры нацелились на жизнь в Шелестово-2 и Рижские Зори.

По словам Шаповал, на сайте было много положительных отзывов, офис находился в «Москва-Сити», ничего не вызывало подозрений. Помимо взноса, сестры потратили еще 30 млн рублей, а также взяли ипотеку. Однако прошло полгода, а на участках был только фундамент. Сам застройщик пропал и не брал трубки, а офис куда-то переехал.

По данным Mash, застройщик перед своим исчезновением обманул 300 человек. Все аферы он провернул в Московской области, так и не построив дома как минимум в 15 поселениях. Ситуацией занимаются правоохранители, отметил канал.

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