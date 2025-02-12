Звезды «Дома-2» Черкасовы стали родителями во второй раз

Звезды «Дома-2» Кристина и Андрей Черкасовы вновь стали родителями, пишет в среду журнал Voice. По данным журналистов, у пары еще два дня назад родился сын, но сообщили они о ребенке только сейчас.

Супруги опубликовали и кадры из роддома: Кристина нежно прижимает младенца к себе, а ее обнимает супруг. Кристина отметила, что «малыш-крепыш» выбрал красивую дату – 10.02.2025. Ребенок весит чуть больше четырех килограммов, а рост малыша составляет пока 55 см.

Отдельно молодая мама добавила, что параметры малыша ее очень удивили, и ей потребовалось несколько дней, чтобы прийти в себя после родов.

Напомним, ранее стало известно о том, что звезда «Назад в будущее» Лия Томпсон впервые стала бабушкой на днях.