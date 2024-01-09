Экс-возлюбленный Бузовой признался, что хочет снова стать отцом

Футболист Дмитрий Тарасов заявил, что счастлив с моделью Анастасией Костенко, которая подарила ему троих детей. Как сообщает портал «Дни.ру» , скоро в звездном семействе будет прибавление.

Спортсмен откровенно рассказал о своем браке и отношении к детям в «Коммент.Шоу». Когда-то он встречался с Ольгой Бузовой, которая так и не стала его спутницей по жизни. Однако модель Анастасия Костенко смогла сделать его счастливым мужем и отцом. Пара воспитывает троих детей, а на подходе уже четвертый наследник. Эта новость удивила многих, ведь летом 2023 года девушка пережила операцию на грудь, а уже в сентябре раскрыла свое интересное положение.

По словам Тарасова, он рад, что его семья расширяется. В будущем он, как оказалось, хотел бы завести и пятого ребенка.

«Я не знаю, откуда это у меня, но у меня очень большая любовь к детям. Поэтому сколько их будет, я не знаю. Мы будем решать с женой вдвоем», — ответил Тарасов.

По словам спортсмена, после появления третьего ребенка становится легче: уже неважно, появляется у тебя четвертый или пятый наследник.