Экс-вратаря киевского «Динамо» поймали при побеге с Украины и отправили на фронт

33-летнего футболиста задержали при попытке незаконно пересечь границу.

По информации от Sport Arena, его задержали пограничники и отправили на обучение в учебный центр Вооружённых сил Украины.

Бывший игрок «Динамо» в настоящее время проходит базовую военную подготовку.

Последним клубом для Рудько стал одесский «Черноморец», который он покинул по завершении прошлого сезона. В его спортивной карьере значатся две победы в чемпионате Украины: с «Динамо» в сезоне 2015/2016 и с «Шахтером» в сезоне 2023/2024. Также он трижды становился обладателем Кубка Украины: дважды с киевским клубом (сезоны 2013/2014 и 2014/2015) и один раз с донецкой командой (сезон 2023/2024). С 2019 по 2022 год Рудько играл за кипрский «Пафос», который в текущем сезоне вышел в общий этап ЛЧ.