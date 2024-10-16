Экс-замдиректора Фонда капремонта Подмосковья признался в получении взяток

Бывший заместитель директора Фонда капитального ремонта Подмосковья Мстислав Дымнич, которого обвиняют во взяточничестве, признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, он также «активно сотрудничает со следствием и не намерен препятствовать расследованию». Собеседник агентства добавил, что срок его ареста продлили на время предварительного следствия.

Уголовное дело в отношении Дымнича возбудили в июле 2024 года, его задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а после — арестовали. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).