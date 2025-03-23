Экс-замглавы Брянской области Петроченко вменяют 21,5 млн рублей взятки

В отношении Александра Петроченко, который ранее занимал пост заместителя губернатора Брянской области, возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в размере не менее 21,5 миллиона рублей, как следует из официальных судебных документов, предоставленных РИА Новости.

Бывший государственный служащий подозревается в том, что он содействовал заключению государственных контрактов на закупку камер видеонаблюдения для фиксации административных нарушений.

«В производстве ГСУ СК России находится уголовное дело, возбужденное 14 октября 2024 года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ по факту получения заместителем губернатора Брянской области Петроченко А.С. взятки в виде денег в особо крупном размере в общей сумме не менее 21 500 000 рублей от предпринимателя», — указано в документах.

Из документов также становится ясно, что предприниматель передал денежные средства в качестве вознаграждения за общее покровительство, которое обеспечивало беспрепятственную приемку и оплату технического оборудования.

16 октября 2024 года был задержан бывший государственный служащий Петроченко. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере, что соответствует части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержание было проведено с поличным. В случае признания вины Петроченко может быть приговорен к лишению свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Однако он отрицает свою причастность к совершению преступления.