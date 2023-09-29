Экс-замглавы МО Украины заявила о медленном продвижении ВСУ

Анна Маляр, являясь бывшим заместителем главы Министерства обороны Украины, сделала новое заявление. Об этом написали в RT .

По словам Маляр, Вооруженные силы Украины продвигаются крайне медленно. Соответствующее заявление экс-замглавы украинского МО опубликовала на своей странице в одной из социальных сетей.

В ее сообщении говорится о том, что на данный момент сложившуюся ситуацию можно назвать по-настоящему сложной. Такой вывод сделан исходя из того, что для украинской армии все бои заканчиваются без изменения положения.

Также Маляр отметила и тот факт, что в плане вооружения ВС РФ намного превосходят армию Украины. Даже несмотря на то, что им предоставляют помощь. Однако, этого явно «не хватает».

Напомним, что нескольким ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ можно однозначно считать провальным.