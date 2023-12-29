Бывший первый замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый прокомментировал проваленные в турецком Стамбуле в 2022 году переговоры. Дипломат был в составе переговорной группы с украинской стороны тогда.

Со слов Чалого, Москва и Киев были весной 2022 года в Турции как никогда близки к мирному решению украинского конфликта. В ходе прошедшей накануне конференции Женевского центра политики безопасности дипломат подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин был решительно настроен в тот момент остановить или как минимум приостановить СВО.

«Мы обсуждали с российской делегацией фактически два месяца – март и апрель 2022 года. И мы, как вы помните, заключили так называемое стамбульское коммюнике. И мы были очень близки в середине – конце апреля к тому, чтобы завершить военный конфликт каким-либо мирным соглашением», – заявление Чалого размещено на YouTube-канале организации.

Что же конкретно не позволило тогда в Стамбуле украинским переговорщикам заключить с Москвой мирное соглашение – дипломат не уточнил.

Ранее украинский военнослужащий подразделения ВСУ «Кракен» констатировал, что Армия России подготовила шикарную линию обороны, которую прорвать абсолютно невозможно.