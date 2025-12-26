Экс-замгубернатора Ростовской области Окунева объявили в розыск за превышение полномочий

Экс-замгубернатора Ростовской области Владимир Окунев был объявлен в федеральный розыск. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

В телеграм-канале ведомства пояснили, что Окуневу заочно предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса. Первое обвинение касается превышения должностных полномочий с тяжкими последствиями, что предусмотрено пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ. Второе обвинение связано с ограничением конкуренции, совершённым группой лиц по предварительному сговору, что предусмотрено пунктами "а" и "в" части 2 статьи 178 УК РФ.

«По данным следствия, фигурант в период работы директором государственного унитарного предприятия через доверенных и подконтрольных лиц фактически осуществлял управление иным юридическим лицом-конкурентом на рынке», – сказано в сообщении.

Следственный комитет установил, что действия подозреваемого привели к заключению соглашения, ограничивающего конкуренцию. В рамках этого соглашения две организации совместно участвовали в закупках, искусственно занижая цены на торгах и получая государственные контракты по завышенным ставкам.

