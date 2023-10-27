Экс-замгубернатора Сахалинской области Федечкина приговорили к пяти годам колонии
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Бывший заместитель губернатора Сахалинской области по информационной политике Дмитрий Федечкин признан виновным в мошенничестве, растрате госсредств и превышении служебных полномочий. Такое решение в четверг, 27 октября, принял Южно-Сахалинский городской суд.
Как информирует прокуратура Сахалинской области, за совершенные деяния Федечкин приговорен к пяти годам колонии общего режима. При этом, бывшему чиновнику запрещено в течении двух лет после освобождения занимать руководящие и и иные должности с возможностью быть руководителем.
«Федечкину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать на государственной службе должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 2 года. Его заместитель и руководитель коммерческой организации осуждены к лишению свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 4 лет условно, с установлением испытательного срока 3 года», - отмечается в сообщении надзорного ведомства.