Экс-замминистр обороны Иванов проведет новогодние праздники в СИЗО

Басманный суд Москвы оставил в СИЗО бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и его сообщника по делу о взятке. Об этом рассказал корреспондент ТАСС из зала суда.

Следствие предлагало оставить Тимура Иванова в СИЗО. Суд удовлетворил эту просьбу, оформленную ходатайством. Новый год и все последующие праздники до 23 марта экс-замминистра обороны проведет в изоляторе.

Отмечается, что заседание проводилось в закрытом режиме. Там же суд продлили меру пресечения сообщнику бывшего чиновника, Сергею Бородину. Он проведет под арестом до конца марта 2025 года.

Напомним, что Тимур Иванов проходит сразу по трем уголовным делам. Его обвиняют в растрате 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Второе также связано с растратой, но уже на сумму три миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Третье дело о получении взятки на сумму более одного миллиарда рублей. Тимур Ивано не признает свою вину и отрицает, что получал крупные средства на руки.

Ранее сообщалось, что суд также продлил арест на недвижимость и автомобили экс-замминистра обороны Иванова.